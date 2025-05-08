Четверг, 8 Мая 2025 19:09

АрмИнфо. Заместитель министра здравоохранения Армении Артак Джумаян и первый вице-мэр Марселя Мишель Рубирола достигли соглашения о налаживании сотрудничества между медучреждениями обеих стран в области охраны материнства и репродуктивного здоровья, общественного здравоохранения и готовности к чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении, в ходе встречи Джумаян и Рубирола обсудили вопросы, касающиеся материнского и репродуктивного здоровья в Армении и Франции, а также представили реформы, реализуемые в этих сферах.

Как отметил замглавы Минздрава, в последние годы в Армении были увеличены объемы обязательных дородовых обследований, а также установлены дополнительные объемы обследований для беременных группы риска. Он также отметил, что с расширением программы по борьбе с бесплодием в Армении все больше женщин имеют возможность воспользоваться дорогостоящими вспомогательными репродуктивными технологиями.

В рамках встречи Джумаян также коснулся возможностей страны в условиях возможных чрезвычайных ситуаций и подчеркнул важность укрепления потенциала медицинских бригад быстрого реагирования, выявления существующих пробелов и препятствий, а также поиска рациональных решений для повышения эффективности системы здравоохранения.

Напомним, что в 2024 году в ходе 22-й конференции на тему "Секреты вспомогательных репродуктивных технологий и будущие успехи" директор армянского Центра репродукции человека Эдуард Амбарцумян заявил, что в результате расширения программы борьбы с бесплодием число женщин, преодолевших бесплодие с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, увеличилось примерно на 50 %.

В Армении о запуске программы по лечению от бесплодия путем бесплатного или льготного доступа к вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ) было заявлено в августе 2019 года на заседании правительства.

Согласно последним изменениям, в случае первичного бесплодия программа впредь будет действовать для женщин до 40 лет, тогда как по действующим регулированиям возрастной ценз для лечения и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) был установлен на уровне 36 лет. Кроме этого, в случае вторичного бесплодия бенефициарами госпрограммы могут стать не только женщины из приграничных регионов, но и со всей Республики.

По данным Статкомитета РА, в 2024 году в Армении родилось 33 648 детей, с годовым снижением на 8%. Коэффициент рождаемости в расчете на 1000 жителей за отчетный период составил 11,1 промилле, против 12,3 промилле годом ранее.

Только в I квартале 2025г. в стране родилось 7 302 ребенка, что ниже показателя годовой давности на 8,8%. Коэффициент рождаемости в расчете на 1000 жителей за отчетный период составил 9,6 промилле, против 10,8 промилле годом ранее.