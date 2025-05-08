Четверг, 8 Мая 2025 17:00

АрмИнфо. По делу о злоупотреблениях в фонде ANIF не исключено возбуждение уголовного производства с последующим уголовным преследованием. Об этом 8 мая с трибуны Национального Собрания РА заявила генеральный прокурор РА Анна Вардапетян.

По ее словам, в настоящее время данное дело находится в состоянии активного расследования, и по этой причине пока нельзя представлять его детали. Тем не менее, как подчеркнула Вардапетян, только лишь по одному из эпизодов указанного дела речь идет о злоупотреблениях на сумму порядка $2 млн. Данным делом, как отметила генпрокурор, занимается Следственный комитет, который, в частности, расследует обоснованность высоких зарплат и премий сотрудников Фонда. Изучаются также возможные нарушения при работе с рядом компаний.

Допрашиваются должностные лица, связанные с деятельностью Фонда. Напомним, что фонд государственных интересов (ANIF) был основан в 2019 году и финансировался за счет государственных средств для содействия экономическим реформам. Впоследствии решением правительства, деятельность фонда была прекращена.