АрмИнфо. К сожалению, Служба Национальной безопасности (СНБ) Армении не обладает разведывательными данными касательно 1160 пропавших без вести лиц в ходе нагорно-карабахского конфликта, что вызывает недоверие у их родственников. Об этом 8 мая на пресс-конференции в Ереване, посвященной обсуждению законопроекта "Кто считается "пропавшим без вести"? Долгожданный законопроект с недостатками", заявил руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи (ХГА) Артур Сакунц.

Касаясь причин вынесения на общественное обсуждение проекта закона, Сакунц отметил, что до начала 44-дневной войны руководство страны считало нецелесообразным осуществление институционального механизма по защите прав без вести пропавших лиц. "Это неприемлемо, и результаты такого решения мы увидели уже во время войны. Государство оказалось совершенно не готово к защите прав без вести пропавших лиц. Если у СНБ все же есть разведданные, пусть представят информацию хотя бы по одному пропавшему гражданину, чтобы родители могли доверять им"- подчеркнул правозащитник.

При этом он добавил, что проблема заключается не только в отсутствии разведданных, а в том, что нет специализированной структуры, на которой бы возлагался данный гуманитарный вопрос. В этом ключе он указа на императив создания отдельного органа для решения данной проблемы. "Таким образом, мы также сможем оказать давление на Азербайджан, продемонстрировав, что у них нет политической воли заниматься вопросом без вести пропавших лиц на институциональном уровне", - пояснил Сакунц.

Руководитель Ванадзорского офиса ХГА при этом заметил, что родители пропавших без вести военнослужащих стали более требовательными, чем раньше. Он пояснил, что после первой Арцахской войны эта тенденция не была столь выраженной. "Наша цель заключается в том, чтобы родители занимали позицию не просящих, а требующих," - добавил он.

Говоря о ключевой проблеме родителей, Сакунц отметил, что она заключается в получении информации о судьбе их близких. В этом ключе он подчеркнул необходимость диалога с Азербайджаном, которого, как отметил Сакунц, в настоящее время нет, пояснив, что эта проблема всегда обсуждалась в контексте политического урегулирования конфликта, хотя на самом деле она является гуманитарной. "При этом то, что должно было решаться в правовой плоскости, а не в политической, всегда отрицалось именно со стороны Азербайджана", - подчеркнул правозащитник.

Далее, касаясь предупреждающих мероприятий, для решения данной проблемы в будущем, Сакунц отметил необходимость реализации проекта по забору ДНК-данных военнослужащих, которые участвуют в военных действиях и есть риски, что они могут пропасть без вести. " При этом, реестр, предусмотренный законом, а также вопросы взаимодействия с родителями и противником, должны регулироваться специальным органом. Этот орган должен иметь возможность работать с международными структурами по данному вопросу и обладать полномочиями, позволяющими защищать права без вести лиц пропавших, что подразумевает предоставление их родным достаточной информации о судьбе их близких",

- пояснил Сакунц.

Руководитель Ванадзорского офиса ХГА также отметил важность того, чтобы законодательство Армении предусматривало статус пропавших без вести как пострадавших.

В свою очередь начальник отдела защиты прав военнослужащих и членов их семей аппарата Защитника прав человека Андраник Егоян пояснил, что на практике они сталкиваются с тем, что родители часто перенаправляются из одного ответственного органа в другой и в результате не получают ответов на свои вопросы. Кроме того, он обратил внимание, что отсутствие должного решения в этом вопросе создает правовую ответственность за невыполнение международных обязательств страны по делу пропавших без вести лиц. "Данный проект нацелен на устранение и таких пробелов", - заверил представитель аппарата ЗПЧ.

При этом Егоян обратил внимание, что ранее в рамках уголовного производства родственники пропавших без вести лиц ранее не признавались пострадавшими, в связи с чем не были информированы о том, какие обстоятельства рассматриваются в рамках этого производства. В этом ключе он отметил, что в рамках проекта учитывается также и необходимость присутствия родственников в этих процессах. "В 2023 году этот вопрос уже поднимался и даже был решен, однако возникают случаи, когда родители все же обращаются с жалобами о том, что их не признали пострадавшими", - резюмировал Егоян.

Отметим, что согласно официальным данным, в результате Арцахского конфликта 1988-2005 гг. без вести пропавшими считаются 1160 человек, а по данным Следственного комитета, в результате 44-дневной войны 2020 года пропавшими считаются 195 человек. По последним данным Международного комитета Красного Креста на август 2024 года с армянской стороны считаются пропавшими без вести около 1000 лиц, причем порядка 300 человек стали считаться таковыми после последнего обострения в зоне нагорно-карабахского конфликта в период с осени 2020 по осень 2023 года. Примечательно, что все данные собраны МККК на основе обращений самих родных пропавших без вести. Более 30 лет спустя после первой Арцахской войны и спустя 5 лет после 44-дневной войны родственники пропавших без вести продолжают жить в состоянии неопределенности.