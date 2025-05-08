Четверг, 8 Мая 2025 14:20

АрмИнфо. Заказывать номерные знаки и подавать заявление на регистрацию или перерегистрацию транспортного средства теперь можно онлайн. Инициатива МВД Армении одобрена кабмином 8 мая на очередном заседании.

Как говорится в пояснении к документу, постановлением правительства Республики Армения от 9 сентября 2010 года № 1251-Н был установлен порядок совершения простой письменной сделки на электронной площадке МВД и государственной регистрации возникающего из нее права собственности на транспортное средство, а также права аренды по договору залога или лизинга, а также порядок государственной регистрации и государственного учета права собственности на транспортное средство одновременно с совершением простой письменной сделки. Однако до настоящего времени подобные сделки не были осуществлены посредством онлайн платформы, поскольку указанные действия могут быть осуществлены только при наличии у лица электронной подписи, что пока не получило широкого распространения в обществе. Кроме того, платформа не полностью оцифрована и разрекламирована, а интерфейс платформы не является доступным и предсказуемым (интуитивно понятным).

В связи с этим, как пояснила глава МВД Арпине Саркисян, проектом предлагается полностью цифровизировать процесс купли-продажи транспортного средства, оформления дарственной на авто, регистрации или перерегистрации права собственности в отношении транспортного средства, а также права аренды по договору залога или лизинга.

К примеру, если гражданин желает продать авто, находит на онлайн платформе транспортное средство, которе он продает. Система автоматически формирует договор продажи машины, а ему остается зафиксировать стоимость автомобиля. Далее система сама проверяет - токсична ли авто (находится транспортное средство в розыске, имеются ли совладельцы и т.д.). После генерирования договора, подкрепленного подписью владельца, документ направляется потенциальному покупателю. После получения согласия последнего, документ им подписывается и система автоматически регистрирует право его собственности.

Также предусмотрена возможность получения по заявлению лица электронного свидетельства о регистрации, не заменяя регистрационные знаки, и получения их по почте в случае замены. Данные регулировки, в случае их принятия, вступят в силу с сентября 2025 года.