Четверг, 8 Мая 2025 13:59

АрмИнфо. Все дела, связанные с действиями Азербайджана, носят закрытый характер. Об этом 8 мая на заседании Национального Собрания РА заявила генеральный прокурор РА Анна Вардапетян, отвечая на вопрос депутата НС от оппозиционной фракции "Честь имею" Тагуи Товмасян.

Депутат, в частности, поинтересовалась, что делает генпрокуратура для того, чтобы обеспечить правовой баланс между Арменией и

Азербайджаном. По ее словам, Баку объявил в розыск порядка 200 армян, не считая свыше двух десятков военнопленных, содержащихся в тюрьмах Азербайджана. При каждом военном инциденте, большом или маленьком, продолжила Товмасян, генпрокуратура РА распространяет сообщении о возбуждении уголовного производства, связанного с провокациями в отношении суверенитета и территориальной целостности страны. Депутат задала вопрос о том, к каким результатам привели эти дела? По ее данным, надзорный орган объявил в розыск лишь одного гражданина Азербайджана, который является футбольным комментатором.

В ответ генпрокурор отметила, что согласно действующему законодательству, представление этой информации будь то в публичном или в непубличном формате не представляется возможной. "Единственное, что я могу сказать, так это то, что у нас нет дел, к которым проявлено отсутствие внимания. По всем указанным случаям дела находятся в процессе рассмотрения", - отметила Вардапетян.