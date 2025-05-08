Четверг, 8 Мая 2025 13:52

АрмИнфо. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции МВД Армении задержали одного человека по подозрению в поджоге автомобиля семьи члена фракции "Мать Армения" Совета старейшин Еревана Геворга Степаняна.

Как сообщили в пресс-службе МВД Армении, задержанный был представлен в орган предварительного следствия 6 мая, а документы, составленные по делу об умышленном повреждении имущества, были переданы в Следственный комитет, где было возбуждено уголовное производство.

Ранее АрмИнфо со ссылкой на заявление лидера фракции "Мать Армения" Андраника Теваняна сообщало, что 6 мая был сожжен автомобиль семьи Геворга Степаняна. Инцидент произошел во дворе его дома: неизвестные разбили стекло автомобиля и подожгли машину супруги Степаняна. В политической силе выразили уверенность, что эти действия стали следствием недавних разоблачений Степаняна о коррупционных схемах в столичном муниципалитете.