Четверг, 8 Мая 2025 12:58

АрмИнфо. Министерство внутренних дел Армении предлагает отменить возрастной ценз для поступления на службу в полицию. Проект закона <О внесении изменений и дополнений в Закон <О службе в полиции> одобрен правительством РА 8 мая на очередном заседании.

Как отмечается в пояснении к документу, в результате проведенных исследований стало ясно, что нет целесообразности установления верхнего возрастного предела для поступления на службу в полицию, поскольку сотрудники полиции по своей профессиональной, физической подготовке и состоянию здоровья в полной мере выполняют свои обязанности без ограничений по возрасту. В связи с этим возникла необходимость отмены возрастного ценза для поступления на службу в полицию, что позволит поступать на службу в полицию лицам старше 35 лет, которые по своим личным и профессиональным качествам, образованию, физической подготовке и состоянию здоровья могут выполнять полицейские функции.

Как заявили авторы инициативы, в рамках проводимых реформ важным направлением считается существенное улучшение профессиональной подготовки личного состава общинной полиции и пополнение.

В контексте формирования единого образовательного комплекса МВД РА предусмотрено, что в логике непрерывного образования подготовка общинных полицейских будет осуществляться в рамках профессиональной образовательной программы, обязательным условием для поступления на которую будет являться один год стажа службы после получения начального профессионального (ремесленного) полицейского образования. Учитывая длительность вышеуказанного процесса, в целях оперативного пополнения рядов общинной полиции выпускниками более целевой образовательной программы по примеру криминальной полиции назрела необходимость разработки и внедрения единовременной профессиональной образовательной программы по квалификации <общинный полицейский>, в которой могут принять участие граждане, имеющие высшее образование и действующие сотрудники полиции.

Кроме того, действующим законодательством установлено, что сотрудник, впервые назначенный на должность в полиции, подлежит аттестации не ранее чем через шесть месяцев со дня назначения на должность. Законопроектом предполагается отменить часть 7 статьи 15 Закона от 3 июля 2002 года HO-401-N <О службе в полиции>, разрешающую сотруднику полиции, впервые назначенному на должность, пройти аттестацию через 2 месяца после назначения.

При этом сотрудники, получившие ремесленное образование по специальности <общинная полиция>, а также соответствующую подготовку, считаются прошедшими аттестацию, что дает право на получение надбавки (к примеру, денежное вознаграждение может вырасти с 250 тыс. до 500 тыс драмов).

Предусмотрено, что на должность общинного полицейского могут быть назначены только лица, получившие профессиональное ремесленное образование по данной специальности в образовательной организации уполномоченного органа. Что касается действующих сотрудников полиции, то их назначение на должности среднего, старшего и основного состава общинной полиции будет осуществляться исключительно после прохождения соответствующего курса обучения в образовательном учреждении уполномоченного органа.