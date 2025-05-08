Четверг, 8 Мая 2025 12:08

АрмИнфо. С 3 июня по 22 августа 2025 года включительно в Армении будут объявленые тренировочные сборы резервистов. Проект одобрен 8 мая на заседании кабмина.

<Объявить с 3 июня по 22 августа 2025 года включительно тренировочные сборы резервистов рядового состава, прапорщиков и офицеров, состоящих на учете в резерве первой и второй категории>, - говорится в проекте, инициированном министерством обороны.

Количество привлекаемых к сборам граждан, а также техники, не уточняется.

Отмечается, что сборы объявляются в целях повышения воинских способностей резервистов, профессиональной переподготовки и подготовки офицеров резерва из прапорщиков с высшим образованием, привлечения к боевому дежурству.

В ходе объявленых сборов граждане привлекается на срок не более 25 календарных дней.