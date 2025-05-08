Четверг, 8 Мая 2025 11:25

АрмИнфо. Музыку к церемонии открытия 60-го чемпионата Европы по карате среди взрослых, который состоится в Ереване, написал композитор, музыкальный продюсер Андраник Берберян.

Официальный чемпионат Европы по карате среди взрослых впервые проходит в Ереване в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна с 7 мая по 11 мая. В мероприятии принимают участие около 1000 спортсменов из 54 стран. Кроме того, в Ереван прибудет президент Всемирной и Европейской федерации карате (WKF) Антонио Эспинос, а также ряд высокопоставленных чиновников из различных стран.

Как подчеркнул Берберян, чемпионат Европы по карате является значимым событием по своим масштабам. "Для меня было важно, чтобы музыка отражала психологическое напряжение и торжественность этого вида спорта. Этот проект позволяет создать уникальный музыкальный подход, который отразит суть мероприятия и будет иметь непосредственную связь со всеми элементами постановки", - отметил композитор, которого цитирует пресс-служба организаторов ЧЕ.

Как напомнили в пресс-службе, Андраник Берберян уже не впервые работает над крупными проектами. В 2021 году он написал песню для мероприятия, посвященного 30- летию независимости Армении, а в 2022 году создал музыку для визуализированного материала об участии Армении в выставке в Дубае. В 2023 году он также написал музыку к церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Кроме того, Берберян является автором музыки для гала-концерта 33-й ежегодной встречи и бизнес-форума Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а ранее композитор был удостоен премии "Композитор года" на церемонии вручения армянской музыкальной премии "Хазер", для которой он также создавал музыкальное оформление.