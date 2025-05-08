Четверг, 8 Мая 2025 11:18

АрмИнфо. Вице-председатель ранее правящей в Армении Республиканской партии Армен Ашотян вызвал премьер- министра РА Никола Пашиняна на общественную дискуссию по вопросам, связанным с переговорным процессом по Нагорному Карабаху.

"Никол, прекрати истерику избалованного подростка, предлагающего бывшим президентам нереализованную фантазию на тему типа "давайте подискутируем". С бывшими президентами нужно было говорить и консультироваться до 44-дневной войны, а не преследовать, арестовывать и преследовать их в то время. Ты должен был встретиться с бывшими лидерами Армении в ходе 44-дневной войны, когда они, отложив в сторону все межличностные и политические разногласия, были готовы встретиться с таким человеком, как ты, даже ради Арцаха, ради Армении, ради Родины. Теперь уже слишком поздно, слишком поздно. Для всех трех президентов ты - политический прокаженный, и в этом нет ничего отвратительного. Ты избалован с головы до ног, нерукопожатный. С тобой стыдно общаться. Мне стыдно стоять рядом с тобой. Стыдно иметь такого руководителя, как ты",- написал Ашотян на своей странице в Facebook.

Он отметил, что никто не удовлетворит прихоть властей подискутировать с бывшими президентами. "Продолжай кричать, рвать на себе рубашку, ругаться, злиться, угрожать и пускать пену. То, о чем ты говоришь, и не заслуживает обсуждения. Даже средневековые рыцарские поединки и дворянские дуэли предполагали равенство сторон - право бросить вызов даже ради смерти являлось привилегией, честью, которая тебе недоступна, ты ее не заслуживаешь. Сейчас ты скажешь, ну и что, что ты, Ашотян Армен, которого я держу в незаконном заключении уже 2 года, готов со мной дискутировать? Позволь мне повторить, Никол. Я не президент, но я достаточно силен, чтобы уничтожить тебя по сути. Приходи в место моего заключения вместе с камерами и со своими телохранителями. Можешь привести с собой и Петроса (телеведущий на ОТА Петрос Казарян - ред). Я только что побрился, и я в полной форме. Слабо?", - подчеркнул вице- председатель РПА.

Напомним, что накануне, выступая в Национальном Собрании РА Никол Пашинян вновь вызвал трех президентов РА Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна на общественные дискуссии относительно переговорного процесса по Нагорному Карабаху. "Давайте подискутируем", - заявил глава правительства.