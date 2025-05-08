Четверг, 8 Мая 2025 11:14

АрмИнфо. Губернатор Лорийской области Арам Казарян в ходе встречи с послом Франции в Армении Оливье Декотиньи указал на поступательно развивающееся торгово-экономическое, культурное, научное, образовательное, дипломатическое и гуманитарное, а также децентрализованное сотрудничество между двумя странами.

Как сообщает пресс-служба областного муниципалитета, Казарян особо отметил дружбу с Лорийской областью и регионом Прованс-Альпы-Лазурный берег, которая началась в 2003 году. В этом ключе он подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления и расширения сотрудничества с этим регионом, а также с городами- побратимами Лорийской области и Франции.

В свою очередь Декотиньи также отметил необходимость расширения двустороннего сотрудничества, особо выделив реализацию совместных программ в сферах туризма, культуры, сельского хозяйства и ряде других направлений. Посол также интересовался работами, проведенными в общинах, пострадавших от наводнения в прошлом году, и процессом восстановления инфраструктуры.

Губернатор Лори подробно представил проведенные работы, выразив при этом благодарность за поддержку, оказанную семьям, пострадавшим от наводнения. В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.