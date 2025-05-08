Четверг, 8 Мая 2025 11:12

АрмИнфо. Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Лаоса Тхонглун Сисулит не приедут в Москву на юбилей Великой Победы, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков

"Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву", - заявил помощник российского лидера, передает Российская газета.

По его словам, не сможет посетить Парад Победы и президент Лаоса Тхонглун Сисулит - по болезни. "Лаосец не приедет по причине заболевания - серьезный коронавирус. Вместо него приедет министр иностранных дел", - уточнил Ушаков.

По его словам, всего на Парад Победы прибудут 27 иностранных лидеров, с некоторыми из них Владимир Путин уже провел отдельные встречи. 8 мая состоятся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином - он прибыл в Россию с четырехдневным официальным визитом.

Ранее, премьер Армении Никол Пашинян заявил о намерении посетить Парад Победы в Москве.