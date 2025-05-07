Среда, 7 Мая 2025 21:04

АрмИнфо.Открытие авиакомпанией Wizz Air своей базы в Армении стало результатом кропотливой работы правительства РА. Об этом 7 мая в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата НС от оппозиционной фракции "Армения" Анны Григорян.

Депутат, в частности, напомнила о прекращении деятельности в стране авиакомпании "Флай Арна", на создание которой было направлено 4,5 млрд драм. Более того, авиакомпания обратилась с иском в арбитражный суд против Республики Армения, настаивая на невыполнении армянской стороной взятых на себя обязательств. Тем самым, как отметила Григорян, 4,5 мрд драм были выброшены на ветер и никто за это никакой ответственности не понес. Депутат, ссылаясь на публикации СМИ, напомнила, кто был одним из инициаторов и руководителей созданной авиакомпании, имея в виду нынешнего мэра Еревана Тиграна Авиняна. Она указала на то, что эти деньги можно было бы направить на повышение пенсий и пособий.

В ответ премьер-министр РА заметил, что заявление Wizz Air говорит об оправдании многомиллиардных инвестиций в эту сферу, поскольку появится возможность для привлечения большого количества туристов, не говоря уже об услугах гражданам Армении. Пашинян подчеркнул, что в результате деятельности Wizz Air доходы государственного бюджета существенно вырастут, а это приведет и к решению вопроса, связанного с пенсиями и пособиями. "Перебазирование этой авиакомпании в Армению станет сигналом для международной общественности о том, что страна является очень хорошим местом для вложения инвестиций", - сказал премьер.

В свою очередь, Григорян отметила, что когда речь заходит о необходимости привлечения к ответственности лиц от правящей партии, всегда находятся тысячи оправданий. Между тем, за последние 7 лет государственный долг увеличился на $7 млрд и куда пошли эти деньги до сих пор остается непонятно. Одну и ту же дорогу нельзя пять раз в году ремонтировать.

Это заявление вывело из себя Пашиняна, который в свойственной ему манере начал обвинять оппозицию во всех смертных грехах. "Хотелось бы напомнить, что правосудие в стране осуществляется в судах, а не посредством СМИ. Если следовать публикациям СМИ, то вы все являетесь шпионами, и вас давно следовало бы выдворить из страны или направить в подвалы СНБ", - начал кричать премьер- министр.

В ответ депутат НС от оппозиционной фракции "Армения" Кристине Варданян прокричала что- то в адрес Пашиняна, обращаясь к нему на "ты". Это не понравилось спикеру парламента Алену Симоняну. "На "ты" можешь обращаться к своему руководителю, а не к премьер-министру Республики Армения",- перекрикивая всех, заявил спикер.

После этого ситуация в парламенте резко накалилась, и Симонян объявил перерыв