Среда, 7 Мая 2025 20:55

АрмИнфо.Правящая партия Армении <Гражданский договор> не готовится к внеочередным парламентским выборам. Об этом заявил премьер- министр Никол Пашинян 7 мая в ходе правительственного часа в парламенте.

<Мы, как и ранее, не готовимся к внеочередным парламентским выборам. Мы занимаемся своей повседневной работой, и контакты с гражданами являются ее очень важной частью. Мой призыв членам кабмина - проводить больше времени вне своих кабинетов, и я сейчас пытаюсь служить примером для подобного стиля работы>, - отметил он.

Коснувшись разговоров о том, что против Армении ведется гибридная война (об этом заявил на днях спикер Ален Симонян, указав, что финансирование поступает в частности, из РФ - ред.) Пашинян отметил, что он <это рассматривает как попытку направить нашу энергию в неправильном направлении и неправильное место, и если у нас есть, что сказать, мы должны это сказать народу и народ обратит на то, что требует внимания>.

Очередные выборы в Национальное Собрание Армении запланированы на 2026 год.