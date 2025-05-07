Среда, 7 Мая 2025 20:55

АрмИнфо. Депутат фракции "Армения", дашнакцакан Агван Варданян объяснил, почему в текущих условиях невозможно успешно реализовать инициативу по выражению импичмента премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Так, 7 мая в беседе с журналистами в парламенте, представляя свою позицию по данной инициативе, Варданян обратил внимание, что в парламентских системах, где соотношение сил может изменяться, импичмент представляет собой реальный инструмент выражения недоверия премьер-министру даже при незначительных ошибках. Однако он отметил, что ситуация в Армении иная: здесь абсолютная власть сосредоточена в руках одного человека и одной фракции - "Гражданского Договора".

В этом ключе он пояснил, что процесс импичмента в Армении может быть инициирован только при наличии реального двоевластия. "Это произойдет тогда, когда власти не будут контролировать ситуацию, а улица и оппозиция начнут диктовать условия. Если силовые структуры не осмелятся отдать приказ о кровопролитии, тогда мы можем говорить о возможности импичмента. Но такой ситуации сегодня в Армении нет", - пояснил Варданян.

Кроме того, депутат напомнил слова члена исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Давида Арутюняна, который утверждал, что импичмент возможен лишь при наличии мощного общественного давления. Дашнакцакан отметил, что он согласен с Арутюнаном по части необходимости создания такой ситуации, когда улица будет диктовать условия. "Есть и другой аспект: Давид Арутюнян подчеркивает, что инициаторы импичмента не примитивны и гибки. По его мнению, реальная цель состоит в том, чтобы выбрать единого кандидата на пост премьер-министра, поскольку без этого невозможно начать процесс импичмента. Если это действительно так, то для этого было необходимо инициировать обсуждение. Зачем переворачивать весь процесс "с ног на голову". Единый кандидат может быть определен либо через мощное давление на улице, либо в ходе выборов", - пояснил депутат.

Вместе с тем Варданян выразил убеждение, что смешивание последовательности шагов в этом процессе является авантюрой и провокацией, направленной на шантаж фракции "Армения". "Либо вы заявляете о намерении провести импичмент по кандидатуре второго президента Роберта Кочаряна, либо признаете, что он не является вашим кандидатом. Однако, Эдгар Казарян и Нарек Малян постоянно утверждают, что у Роберта Кочаряна нет ресурсов, и что он не является лидером блока "Армения"", - отметил Варданян.

Далее, депутат напомнил о встрече Эдгара Казаряна со вторым и третьим президентами Армении, и обратил внимание, что после этих встреч в прессе появилась информация о том, что только второй президент не поддержал идею о начале импичмента сейчас.

Вместе с тем он обратил внимание, что среди республиканцев имеется множество сторонников начала импичмента прямо сейчас, напомнив, что Артак Закарян, играющий важную роль в РПА, утверждает, что "импичмент даст будущему правительству возможность отменить решения сегодняшней власти и приведет оппозиционные силы к объединению". Между тем, как отметил Варданян, руководитель оппозиционной фракции "Честь имею"

Айк Мамиджанян добавил, что импичмент возможен, но в данный момент у них нет кандидата.

Варданян добавил, что заявления звучащие из лагеря третьего президента Армении заставили его поставить крест на данной инициативе. Дашнакцакан выразил убеждение, что эта кампания, организована против блока "Армения" и второго президента, аморальна и соответственно будет неэффективной.

Напомним, что инициаторы гражданского движения "Мы бдим" Эдгар Казарян и Нарек Малян направили письмо с прошением о начале процесса импичмента в отношении Пашиняна депутатам парламента. Для запуска этого процесса им необходимы подписи 36 депутатов, а оппозиции не хватает двух голосов, которые они хотят получить в правящей фракции, что выглядит весьма сомнительно. А чтобы инициатива была успешной нужно обеспечить голоса 54 законодателей из 107.

Добавим, что ранее данную инициативу с оговорками поддержали две оппозиционные фракции в парламенте Армении - "Честь имею" и "Армения".