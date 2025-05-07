Среда, 7 Мая 2025 17:26

АрмИнфо. Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II принял в Первопрестольном Святом Эчмиадзине посла Беларуси Александра Конюка, завершающего свою дипломатическую миссию в Армении.

Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, Его Святейшество выразил признательность послу за проделанную им в Армении миссию. При этом Гарегин Второй выразил уверенность, что в своей дальнейшей службе он продолжит прилагать усилия для дальнейшего укрепления армяно-белорусских отношений.

В свою очередь, Александр Конюк поделился теплыми впечатлениями о годах своего пребывания на этом посту и планами на будущее.

Ранее АрмИнфо со ссылкой на диписточники сообщало, что Александр Конюк был отозван в Минск по настоянию армянских властей на фоне напряженности в двусторонних отношениях.