Среда, 7 Мая 2025 16:54

АрмИнфо. Население приграничных областей Армении - Сюника, Гегаркуника и Тавуша, за последние семь лет уменьшилось на 41 500 человек. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил лидер партии "Страна для жизни" Месроп Аракелян.

Он уточнил, что за указанный период в Сюнике население сократилось на 21 700 человек, в Гегаркунике - на 14 000, а в Тавуше - на 5 800.

"Это наиболее очевидная оценка государственной политики в области безопасности и социально-экономической политики", - подчеркнул в этой связи Аракелян.

Отметим, что после азербайджанской агрессии в отношении Арцаха осенью 2020 года, и в результате атак на Армению весной и осенью 2021 года, а также в 2022, 2023 года ряд суверенных территорий перешли под

вражеский контроль Кроме того, 2024 год ознаменовался передачей Азербайджану четырех сел в Тавушской области. Всё вышеуказанной привело к тому, что позиции ВС Азербайджан стали ближе к населенным пунктам Армении, делая жизнь в приграничье всё более небезопасной.