Среда, 7 Мая 2025 16:10

АрмИнфо. В пунктах пропуска через государственную границу Армении и в гостиничных комплексах страны будет запрещена реклама азартных игр. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 7 мая в первом чтении обсуждает поправки в законе "О рекламе", предложенные депутатом НС от фракции "Гражданский договор" Нареком Каграманяном. По словам автора инициативы, необходимость принятия закона обусловлена требованиями об ограничении размещения рекламы азартных игр. Предлагается ввести запрет на размещение рекламы азартных игр, интернет-гемблинга, казино и игровых залов, лотерей на пунктах пропуска через государственную границу РА, а также в гостиничных комплексах с не менее 4 звездами.

По словам докладчика, в последнее время заметно увеличилось количество рекламы различных игорных заведений, казино и азартных игр на рекламных щитах на пограничных контрольно- пропускных пунктах и в гостиницах. Было отмечено, что это также негативно влияет на имидж Армении как страны с тысячелетней историей и богатой культурой.

Каграманян сообщил, что до обсуждения во втором чтении будет внесен ряд других изменений в регулирование игорного сектора. Закон должен вступить в силу 1 июня 2025 года.

В свою очередь, министр экономики РА Геворк Папоян представил позитивную позицию правительства по документу, предложив рассмотреть вопрос о целесообразности внесения соответствующих изменений в закон "Об играх с выигрышем, играх в Интернет и в казино" между первым и вторым чтениями с целью устранения противоречий между двумя законами. Министр напомнил, что ранее парламент предыдущего созыва принял соответствующий пакет законов, но оставил возможность организации игр в 5- звездочных гостиницах и на КПП, что было связано с необходимостью учета интересов туристов. Теперь эта лазейка, которой пользовались и граждане Армении, полностью закрывается. Не будет рекламы и в аэропортах страны.