АрмИнфо. 7 мая председатель комиссии Национального Собрания РА по европейской интеграции Арман Егоян принял координатора Аналитического центра Польского института международных отношений Иоланту Шиманску.

Как передает пресс-служба НС РА, по просьбе гостьи Арман Егоян представил события, происходящие во внешних отношениях Армении. В частности, он коснулся расширяющегося сотрудничества между Арменией и Европейским Союзом. В этом контексте председатель комитета подчеркнул важность углубления сотрудничества с государствами-членами ЕС, в том числе с Польшей.

Собеседники обсудили сотрудничество на различных площадках и вопросы, представляющие взаимный интерес.