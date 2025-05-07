Среда, 7 Мая 2025 15:12

АрмИнфо. Российско-Армянский Союз Молодежи (РАСМ) совместно с Евразийской Молодежной Ассамблеей (ЕМА) объявили о старте международного проекта "80 огней Победы" в Ереване, который состоялся в Парке Победы рядом с мемориалом "Мать-Армения".

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе РАСМ, проект был инициирован в рамках серии ежегодных культурно-массовых мероприятий, посвященных борьбе с фальсификацией исторических событий, патриотическому воспитанию, диалогу культур и укреплению исторической памяти, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

"80 огней Победы - это не только дань уважения тем, кто защищал нашу общую родину, но и возможность для молодежи глубже понять свою историю и культуру", - пояснили в пресс-службе РАСМ.

Как отметили в источнике, мероприятие прошло в несколько этапов. Торжественное открытие началось под лозунгом "Помним, Гордимся, Благодарим! Мы не подведем!", на фоне плаката с ответом на вопрос: "Что нам дала Победа?", подготовленного армянскими школьниками, после

чего армянский Этнографический ансамбль песни и танцев "Карин" исполнил победный танец кочари, который в 1945 году танцевали у стен Рейхстага бойцы 89-й стрелковой Армянской Таманской Краснознамённой ордена Красной Звезды дивизии. Завершилось мероприятие зажжением свечей с надписью "80 огней Победы", где слово "огней" символизировало "Вечный огонь".

Координатор проекта, сопредседатель РАСМ Рафаел Погосян подчеркнул важность этой инициативы для себя, отметив, что он является потомком участников ВОВ. "Братья и сестра моей бабушки по материнской линии также ковали общую Победу. В те годы армянский народ, пройдя через боль и потери, стал единым и доказал свою несгибаемую волю и веру в светлое будущее", - отметил Погосян.

Среди участников мероприятия, как сообщили в РАСМ, был также 18-летний потомок Героя Советского Союза, армянского летчика Сергея Бурназяна Алекс Тер-Погосян, который зажег первую свечу. "Победа для меня - это не только исторический факт или военный триумф, но прежде всего - победа человеческого духа и единства. Ответственность нашего молодого поколения - достойно продолжать путь побед, любить, защищать и развивать нашу Армению", - подчеркнул Погосян.

В завершение участники флешмоба у "Вечного огня" почтили память погибших солдат минутой молчания, после чего Ереван передал эстафету проведения мероприятия Санкт-Петербургу.