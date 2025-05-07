Среда, 7 Мая 2025 13:04

АрмИнфо. При перевозке грузов перевозчики зачастую сталкиваются с проблемами, связанными не с транспортными средствами, а с самим грузом. Об этом 7 мая в ходе представления на ратификацию протокола к армяно-казахстанскому соглашению "О международном автомобильном сообщении" заявил заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Армен Симонян.

По его словам, речь, в частности, идет о разрешениях на перевозки, объемах экспортируемой или импортируемой продукции. Грузоперевозчики поднимают эти вопросы, и ведомство в рамках своих полномочий пытается их решать. Часто, продолжил замминистра, проблемы возникают на КПП "Верхний Ларс", особенно в зимний период и в ходе сезонных поставок. В целях избежания пробок на КПП проводится электронная запись на очередь, в ожидании которой водители паркуют свои автомобили на специальных автостоянках. Заместитель министра сообщил, что грузинская сторона до конца текущего - начале следующего года планирует завершить строительство объездной дороги в сторону "Верхнего Ларса", что позволит использовать КПП в круглосуточном режиме.

Представляя сам протокол, заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Армен Симонян отметил, что межправительственное соглашение между Арменией и Казахстаном было подписано 6 ноября 2006 года, а протокол - 15 апреля 2024 года. В процессе реализации действующего соглашения возникла проблема, связанная с законодательным регулированием в вопросе взимания дорожных и экологических налогов. Для решения вопроса возникла необходимость внесения изменений в соглашение, которые будут регулировать процесс предоставления сторонами льгот по освобождению транспортных средств, зарегистрированных на территориях государств от налогов и сборов. В целях решения вышеуказанного вопроса и был подписан соответствующий протокол, применение которого позволит облегчить процесс грузоперевозок автомобильным транспортом между двумя странами и повысить роль транзита Армении в организации грузоперевозок в регионе.

Как ожидается, голосование по протоколу будет проведено 8 мая.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, в 2024 году внешнеторговый оборот между Арменией и Казахстаном сократился на 23,6%, составив $84,1 млн. В частности, экспорт сократился на 33,2% - до $54,1 млн на фоне снижения импорта на 0,9% - до $30 млн.