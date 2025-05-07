Среда, 7 Мая 2025 12:39

АрмИнфо. Сотрудники экологической патрульной службы Армении на законодательном уровне получат государственные социальные гарантии. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 7 мая во втором и окончательном чтении обсуждает поправки в "Об экологической патрульной службе".

Представляя поправки, заместитель министра окружающей среды РА Ара Мкртчян отметил, что правительство предлагает пересмотреть положения, касающиеся финансовой помощи, предоставляемой в случае смерти или инвалидности сотрудника экологической патрульной службы. По словам докладчика, поправка предлагает законодательно закрепить социальные гарантии работника службы. В частности, предусмотрено заменить социальное страхование денежной компенсацией и предусмотреть выплату средств в случаях причинения тяжкого вреда здоровью или смерти работника службы при исполнении им служебных обязанностей. Также предлагается наделить правительство полномочиями по установлению порядка выплаты компенсаций.

Еще одно изменение касается порядка назначения сотрудников экопатрульной службы. В частности, установлено, что экопатрули осуществляют свои полномочия после назначения на должность по результатам конкурса в порядке, установленном настоящим законом, но не позднее 1 января 2027 года.

Ранее министр окружающей среды РА Акоп Симидян отмечал, что в настоящее время идет процесс комплектования службы. Он сообщил, что квот для женщин- представителей не установлено. Служба создана недавно, и не исключено участие в ней и представительниц прекрасно пола.