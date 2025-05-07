Среда, 7 Мая 2025 12:29

АрмИнфо. В Армении будут ужесточены меры административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Национальное Собрание РА на заседании 7 мая обсуждает поправки по представленным правительством РА во втором и окончательном чтении поправкам в Кодексе об административных правонарушениях.

Представляя поправки, заместитель министра внутренних дел РА Армен Мкртчян отметил, что нынешним Кодексом предусмотрена ответственность за установку на транспортных средствах нештатных световых или звуковых сигнальных устройств, либо за их использование во время движения, однако характер ответственности практически отсутствует. В частности, административная ответственность будет применяться не только за незаконную установку на транспортных средствах маячков красного или синего цвета или специальных звуковых сигнальных устройств без соответствующего разрешения, но и за езду с их применением.

Еще одно изменение, по словам Мкртчяна, касается ответственности за движение без регистрационного номера, фальшивого номера и за управление транспортными средствами с замененными номерными знаками. К этому перечню теперь добавится и ответственность за управление автомобилем с номерами с другой машины. Санкции будут вводиться и в отношении лиц, не имеющих права на вождение автотранспортным средством. Теперь, при выявлении подобных случаев будет применяться штраф в размере 200 тысяч драм.

В отношении лиц, лишенных права вождения машиной, но выявленных при управлении, помимо уголовной ответственности, будет применяться и административное взыскание.

Из документа изымается положение о немедленном вступлении в силу протокола в отношении лица, управляющем транспортным средством в нетрезвом состоянии. Это обусловлено необходимостью проведения соответствующей экспертизы.