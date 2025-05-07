Среда, 7 Мая 2025 11:38

АрмИнфо. Предварительным следствием, проведенным Антикоррупционным комитетом РА в рамках уголовного производства, установлено, что два главных инспектора регионального центра Вайоцдзорского Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов (ИОБПП) РА, получали взятки от различных хозяйствующих субъектов, а также совершили должностной подлог.

Согласно пресс-службе Антикоррупционного комитета, установлено, что указанные должностные лица не приостанавливали реализацию мяса в условиях выявленных нарушений и не изымали его для дальнейшего уничтожения, а также не составляли протоколы о привлечении нарушителей к административной ответственности, за что получали от хозяйствующих субъектов в качестве взяток топливо и различные суммы денег.

Двум должностным лицам предъявлено обвинение в получении взятки в составе группы за незаконное бездействие и совершении должностного подлога по части 2 статьи 445 и пунктам 1 и 3 части 2 статьи 435 Уголовного кодекса Республики Армения (4 эпизода).

Обвинения предъявлены также четырем гражданам, давшим взятки указанным должностным лицам, уголовное преследование в отношении которых прекращено на этапе предварительного расследования в связи с деятельным раскаянием.

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении должностных лиц ИОБПП завершено, материалы дела с обвинительным заключением направлены в Антикоррупционный суд Республики Армения.