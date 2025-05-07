Среда, 7 Мая 2025 11:29

АрмИнфо. Прочное партнерство Армении с Германией, основанное на общих ценностях и интересах, открывает большие перспективы на будущее. Об этом говорится в поздравлении главы МИД Армении Арарата Мирзояна новоназначенному коллеге из Германии Йоханну Вадефулю.

"Поздравляю вас, уважаемый Йоханн Вадефуль, с назначением на пост министра иностранных дел Германии. С теплотой вспоминая нашу дискуссию в феврале 2023 года.

Прочное партнерство Армении с Германией, основанное на общих ценностях и интересах, открывает большие перспективы на будущее. С нетерпением жду продолжения нашего тесного сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках Армения-ЕС", - написал Мирзоян в своем Твиттер (Х).