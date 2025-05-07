Среда, 7 Мая 2025 11:14

АрмИнфо. В связи с кончиной бывшего президента Национальной Академии Наук Радика Мартиросяна сформирована правительственная комиссия по организации его похорон. Решение о создании комиссии подписал премьер- министр РА Никол Пашинян.

Согласно решению премьера, как сообщила пресс-служба правительства РА, утвержден индивидуальный состав комиссии, которую возглавила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян. В состав комиссии также вошли заместитель министра финансов Ваан Сирунян, председатель комитета по высшему образованию и науке Саркис Айоцян, другие официальные лица.

Напомним, что академик, бывший президент НАН, экс - ректор Ереванского государственного университета Радик Мартиросян скончался 5 мая в возрасте 89 лет. Он родился в 1936 году в селе Матагис Мартакертского района НКАО. Закончил физико-математический факультет ЕГУ по специальности "радиофизик", затем аспирантуру московского Института физики им. П.Лебедева НАН СССР. Трудовую деятельность начал в 1958-1960 гг. в качестве младшего научного сотрудника Бюраканской обсерватории Академии наук Армянской ССР, затем работал в Институте радиофизики и электроники Академии наук Армянской ССР старшим научным сотрудником, заведующим лабораторным отделом, занимал должности заместителя директора по научной работе и директора.

В 1980 году Радик Мартиросян получил ученую степень доктора наук, а в 1982 году ему было присвоено звание профессора. В 1986 году он был избран членом-корреспондентом Академии наук Армянской ССР, а в 1990 году - академиком.