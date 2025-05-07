Среда, 7 Мая 2025 11:11

АрмИнфо. Губернатор Ширакской области Давид Арушанян принял участие в запуске в Гюмри праздничных мероприятий в рамках Дней Европы в Армении.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, приветствуя участников мероприятия, символизирующего мир и единство, губернатор Ширака указал на важность проведения подобных мероприятий и отметил ценность той работы, которые осуществляют люди на дипломатическом поприще. Он также назвал позитивной гуманитарную повестку, которая присутствует в мероприятиях в рамках Дней Европы.

"Название "Культурный мост ЕС-Армения" уже говорит о важном: благодаря культуре и общечеловеческим ценностям можно создать уникальный мост, который укрепит дружбу и партнерство между нашими народами. Культура является основой мирного сосуществования. Она учит взаимопониманию и толерантности. Без культуры не было бы человечества, и люди не стали бы ближе и дружнее. Благодаря презентации спектакля "Это Европа" я верю, что у нас будет возможность попутешествовать по Европе и воочию ознакомиться с европейскими ценностями", - отметил Арушанян.

Армянский чиновник также поблагодарил главу делегации ЕС в Армении Василиса Марагоса за сотрудничество и обратил внимание на тесное взаимодействие, сложившееся между Евросоюзом и Арменией, в том числе и с Ширакской областью.

Он констатировал, что в рамках этого сотрудничества реализуются различные программы, направленные на развитие области в сферах экономики, сельского хозяйства, инфраструктуры, образования, культуры, здравоохранения, развития туризма, гражданского общества, расширения прав и возможностей молодежи и других областях.

"Республика Армения уверенно движется к демократии, и на этом пути мы высоко ценим тех, кто поддерживает нас и наших друзей", - заключил Арушанян.

В свою очередь Марагос также приветствовал присутствующих, поздравив их с Днем Европы. "Мы продолжаем бороться за наши ценности, процветание, свободу и сотрудничество. ЕС привержен миру, партнерству и сотрудничеству в Европе и за ее пределами. В Армении мы также отмечаем День Европы, мы отмечаем нашу приверженность миру, демократии и партнерству. Сегодня в Гюмри, который имеет свою уникальность, истоки и традиции, мы не только отмечаем День Европы, но и ценим живое культурное наследие, которое объединяет людей", - заключил он.