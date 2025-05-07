Среда, 7 Мая 2025 11:06

АрмИнфо. Замглавы МИД России Михаил Галузин и посол Турции в РФ Танжу Бильгич на встрече в Москве обменялись мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, о положении дел на Южном Кавказе.

Как сообщает пресс-служба МИД России, стороны коснулись тематики Центральной Азии. Отмечается, что встреча прошла в конструктивном ключе.