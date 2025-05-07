Среда, 7 Мая 2025 11:02

АрмИнфо. В то время как в регионе Южного Кавказа начинает формироваться новая социально-экономическая архитектура, основанная как на рыночной логике, так и на балансе геополитического давления, официальный Ереван продолжает проводить политическую линию, которая просто выходит за рамки существующей геополитической логики. Об этом на своей странице в Facebook написал доктор политических наук Ваге Давтян, комментируя наращивание поставок российского газа в Грузию.

"В первом квартале 2025 года объем импорта российского газа в Грузию впервые за 18 лет превысил объем импорта азербайджанского газа. По данным, опубликованным Национальной статистической службой Грузии, общая стоимость импорта газа в страну за отчетный период составила $183,048 млн, из которых $100,647 млн (55%) пришлось на Россию, а $82,401 млн (45%) - на Азербайджан. Баку на протяжении многих лет считался основным газовым партнером Тбилиси, особенно после запуска Южно-Кавказского трубопровода (ЮКТ). Однако текущие данные указывают на изменение логистики поставок и геоэкономической траектории. Тбилиси, судя по всему, пересматривает свои энергетические и геополитические стратегические расчеты в пользу более многовекторной и диверсифицированной модели. Недавние неудобства, созданные для турецкой столицы, являются одним из важных проявлений этого", - отметил эксперт.

Он заметил, что на фоне данного процесса примечательны заявления Еревана относительно возможного импорта азербайджанского газа. "В то время как в регионе начинает формироваться новая социально-экономическая архитектура, основанная как на рыночной логике, так и на балансе геополитического давления, официальный Ереван продолжает проводить политическую линию, которая просто выходит за рамки существующей геополитической логики. Возвращаясь к примеру Грузии, мы наблюдаем не только изменение объемов импорта газа, но и более глубокую тенденцию геополитической перестройки. Доминирующее положение российского газа может быть обусловлено не только ценовой конкурентоспособностью, но и относительной стабильностью поставок на фоне растущей неопределенности в коммуникационной инфраструктуре региона", - заметил Ваге Давтян.

Он указал также на то обстоятельство, что этот может также свидетельствовать о проблемах с ресурсной базой в Азербайджане. Уже в 2027 году Баку, по словам эксперта, столкнется с серьезной проблемой из-за обязательства удвоить экспорт газа на европейский рынок. А поскольку проект Транскаспийского газопровода вряд ли будет реализован в ближайшем будущем, Азербайджан будет вынужден сократить объемы экспорта по другим направлениям, чтобы закрепить свои позиции в Европе.