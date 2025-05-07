Среда, 7 Мая 2025 11:00

АрмИнфо. Руководитель аппарата премьер-министра, председатель Совета по делам национальных меньшинств Араик Арутюнян в Арагацотнской области республики посетил общины, населенные национальными меньшинствами, где ознакомился с реализованными и реализуемыми программами.

Губернатор области Сергей Мовсисян представил реализованные программы на 2018-2024 годы. Он сообщил, в частности, что в указанный период были осуществлены программы субсидирования, в рамках которых местными общинами было инвестировано 1,330 млрд драм, а участие государства в этих проектах составило 8,6 млрд драм. Средства в основном направлялись на ремонт дорог, газификацию, водоснабжение, строительство культурно- просветительских учреждений.

Араик Арутюнян посетил строящийся в Алагязе модульный детский сад на 144 места и ознакомился с ходом строительных работ. Руководителю аппарата премьер-министра также были представлены работы по строительству образовательного комплекса на 144 места в селе Чархагис.

В рамках визита Араик Арутюнян также встретился с жителями населенных пунктов Алагяз, Чархагис и Шамирам. Он отметил, что ведется достаточно серьезная работа по решению проблем национальных меньшинств, отметив, что правительство придает большое значение пропорциональному развитию общин. "Инвестиции, которые делаются из государственного бюджета, также предназначены для этой цели, мы не можем иметь сильное государство, развивая только столицу или несколько городов. А общины с национальными меньшинствами придают дополнительную силу нашему государству. Мы гордимся этим, демонстрируя мультикультурное общество, которое есть у нас в республике, и для того, чтобы работать в этом направлении, мы также постараемся найти новые инструменты, чтобы национальные меньшинства могли реализовать свои религиозные, культурные, образовательные права и потребности", - сказал руководитель аппарата премьер-министра.