Вторник, 6 Мая 2025 20:22

АрмИнфо. О какой гибридной войне может идти речь против руководства Армении, когда, как мы понимаем, Армения будет здесь представлена на мероприятиях, и контакт на высшем уровне идет регулярно. Об этом заявила 6 мая в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения спикера Парламента Армении Алена Симоняна о том, что РФ ведет с Арменией гибридную войну.

В частности, она заметила, что контакты идут, как по линии МИД, так и по взаимодействию экономических операторов.

«Что-то мне кажется это с позицией у спикера армянского Парламента не вяжется. Думаю, им надо какую-то общую выработать позицию на этот счет», - сказала Захарова.

Она отметила, что в целом эти все нападки, оскорбления Симоняна как-то не вяжутся с образом председателя Национального Собрания. «Это я как пресс-секретарша говорю», - рассмеявшись заключила Захарова.

Напомним, что еще в сентябре 2023 года Ален Симонян отказался коснуться по просьбе журналистов заявлений Марии Захаровой, отметив, что «не собирается комментировать слова какой-то секретарши какого-то ведомства».

Отметим, что вчера Ален Симонян обвинил РФ в гибридной войне с Арменией. «Тратятся большие деньги извне, деньги поступают извне, в частности от северного соседа, - из России. Против Армении ведется гибридная война», - отметил он. По его словам, это гибридная война периодически активизируется, когда, к примеру, на различных российских телеканалах некие эксперты с армянскими фамилиями, пытаются <менять власть в РА>, анонсировать митинги и так далее.

Спикер НС Армении убежден, что эти попытки активизируются к выборам 2026 года и будут иметь обратный эффект, а рейтинг правящей фракции <Гражданский договор>, при этом, удвоится, за что в ГД <будут благодарны>.