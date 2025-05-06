Вторник, 6 Мая 2025 20:14

АрмИнфо. Под председательством премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна состоялись рабочие консультации, посвященные ходу реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (SEPA) между Республикой Армения и Европейским союзом и программам, реализуемым в рамках сотрудничества Армения-ЕС.

Как сообщает пресс-служба премьера, в обсуждении приняли участие представители исполнительной и законодательной власти Республики Армения, а также ответственные должностные лица, задействованные в рамках партнерства Армения-ЕС.

Мгер Григорян представил работу, проделанную по внедрению АЭС, достигнутый прогресс, а также процесс реформ, реализуемых в ряде секторов. В частности, были упомянуты законодательные реформы, совершенствование системы управления, правосудия, прав человека, экономической конкурентоспособности, защиты окружающей среды, а также программы, инициированные в цифровом секторе.

Были обсуждены вопросы, связанные с утвержденным графиком реализации Соглашения, и сообщено, что по отдельным направлениям уже зафиксированы положительные результаты. В качестве ключевых примеров сотрудничества были представлены продвижение повестки реформы правосудия, модернизация инструментария в секторе государственного управления, борьба с коррупцией и внедрение цифровых решений.

В ходе обсуждения была подчеркнута стратегическая важность реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подчеркнуто, что оно имеет ключевое значение в партнерских отношениях Армения-Европейский Союз.

Премьер-министр дал поручения ответственным ведомствам по последовательному выполнению обязательств и программ, предусмотренных Соглашением, обеспечению прозрачности их реализации, а также улучшению публичного представления хода и результатов.

В конце обсуждения были подведены итоги и уточнена дорожная карта дальнейших шагов.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и ЕС (CEPA) ратифицировано и вступило в силу 1 марта 2021 года. Оно было подписано Арменией и Европейским Союзом в ноябре 2017 года. Документ создаст основу для углубления отношений между ЕС и Арменией, укрепит верховенство закона, систему правосудия и поддержит реформу государственного управления, а также сотрудничество в различных областях, таких как энергетика, транспорт и окружающая среда. Кроме этого, CEPA приведет к улучшению деловой среды и создаст новые торговые и инвестиционные возможности.