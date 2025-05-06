Вторник, 6 Мая 2025 19:46

АрмИнфо. Обвинения в адрес посольства России в якобы в причастности в беспорядках в префектуре Нор-Норка является попыткой в целом решить внутриполитические вопросы с применением внешних факторов. Подобным образом представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала озвученные обвинения со стороны префекта Нор-Норка Тиграна Тер-Маргаряна в том, что произошедшее является заказом российской стороны из-за его визита в Бучу в прошлом году.

«С трудом могу представить, как это вообще могло быть такое придумано, что в какой-то префектуре Армении прошли какие-то беспорядки, в которых якобы было задействовано российское посольство. У меня тогда контрвопрос ко всем: кто эту историю пытался продвинуть к России - у них есть хоть какие-то факты, как российское посольство в этой префектуре могло себя проявить?», - вопросила представитель МИД РФ.

Она заметила, что тема России в мире разогрета, и, следовательно, тем, у кого не хватает других аргументов, чтобы собственных граждан привлечь интересными долгоиграющими, перспективными идеями, спекулируют на этой теме.

Заметив, что в отношении России неоднократно были подобные нападки, которые потом оказывались фейками, Захарова повторила, что все это предпринимается для обоснования своих политических шагов. «На самом деле, это может доказывать, что «брюссельские методички» начинают применяться и на территории Армении», - сказала она.

Вместе с тем, представитель МИД РФ с сожалением отметила, что подобное никоим образом не способствует созданию благоприятного фона для предстоящих двусторонних контактов на высоком уроне.

Отметим, что днями ранее активист Артур Чахоян вместе с членом Совета старейшин мэрии Еревана от фракции <Мать Армения> Месропом Манукяном вышли в прямой эфир, находясь на территории одного из ереванских детских садов, на благоустройство которого мэрия направила 300 млн. драмов. Однако работы были выполнены некачественно. После подобного эфира, Тигран Тер-Маргарян обрушился с оскорблениями в телефонном разговоре на Артура Чахояна, что он сам подтвердил в интервью одному из СМИ, добавив, что вовсе не жалеет о сказанном. Тер-Маргарян при этом обозначил, что содеянное со стороны Чахояна и Месропяна является провокацией, поскольку мэрия еще не приняла акт по этим работам, соответственно средства еще не перечислены ввиду того, что есть определенные проблемы со строителями.

После озвученных оскорблений, Чахоян вместе с Месропяном провели акцию и облили плакат с изображением Тер-Маргаряна йогуртом. Затем активист изъявил желание обсудить за столом в присутствии СМИ с префектом ситуацию с детским садом, явившись в администрацию Нор- Норка. Однако сотрудники заявили, что Чахоян своим поступком оскорбил их всех, в результате чего завязалась словесная перепалка, которая переросла в избиение активиста, к которому присоединился и префект Тигран Тер- Маргарян. Вследствие Чахоян был госпитализирован в Медцентр Григора Лусаворича.

После Тер-Маргарян прокомментировав произошедшее, допустил, что это заказ государства, гражданином которого является Артур Чахоян, а именно России. По его мнению, подобные нападки были связаны с его визитом в Украину (в Бучу) в прошлом году.