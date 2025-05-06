Вторник, 6 Мая 2025 18:11

АрмИнфо. НАТО продолжает курс втягивания стран Южного Кавказа в орбиту своего влияния. Об этом 6 мая в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что с 28 апреля на грузинской территории проходят очередные командно-штабные учения с участием НАТО. "По имеющейся информации в мероприятии принимают участие 17 стран-членов и партнеров военного блока, в том числе Армения и Азербайджан. Таким образом, Альянс продолжает курс на затягивание республик Южного Кавказа в орбиту своего влияния. Как правила именно через такие форматы взаимодействия, НАТО навязывает регионалам собственные стандарты, идеологию, создает условия для переформатирования их оборонного комплекса, установлением контроля за развитием их Вооруженных сил", - сказала она.

По ее словам, ни у кого не должно быть иллюзий, поскольку любые действия НАТО на Южном Кавказе направлены не на укрепление безопасности, а на создание зоны нестабильности и военно-политической напряженности. Захарова добавила, что основная цель блока известна - это использовать потенциал и ресурсы стран региона в интересах коллективного Запада, особенно в части касательно геополитического противостояния с РФ.

"Мы надеемся, что в упомянутых республиках будут критически подходить к участию в подобных мероприятиях", - резюмировала Захарова.

Ранее АрмИнфо сообщало, что ВС Армении участвуют в стартовавших на грузинской территории учениях НАТО-Грузия 2025. Учения "НАТО-Грузия 2025" - это командно- штабные учения на уровне бригады с использованием компьютерных технологий, целью которых является подготовка многонационального подразделения бригадного уровня под руководством грузинской стороны по планированию и проведению кризисных операций. Учения будут включать в себя полевой компонент и многонациональную штабную подготовку, что еще раз продемонстрирует возможности командования и управления JTEC и поможет улучшить координацию.

Они были запланированы Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе (SHAPE) и Генеральным штабом Сил обороны Грузии и проводятся в соответствии со сценарием, соответствующими процедурами и доктринами, разработанными НАТО. В многонациональных учениях принимают участие 17 стран-членов и партнеров НАТО. В учениях принимают участие следующие страны: Грузия, Болгария, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Литва, Польша, Словакия, Турция, Великобритания, США, Азербайджан, Молдова, Армения и Тунис. В обучении принимают участие несколько международных организаций и подразделений. Учения также включают шесть инициатив, определенных Основным пакетом НАТО-Грузия (SNGP): Совместный центр тренировок и оценок НАТО-Грузия (JTEC), Военная инженерия, Военная полиция, Развитие военно- медицинского потенциала, Силы специальных операций, а также Стандартизация и кодификация.