Вторник, 6 Мая 2025 18:05

АрмИнфо. В Национальной академии наук (НАН) Армении состоялась презентация книги участника 44-дневной войны Коли Степаняна под названием "Где?", рассказывающей об окружении армянских военнослужащих азербайджанскими силами и их чудесном спасении.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе инициативы "Армянский дом", книга была представлена в рамках мероприятия "Живая история". В числе присутствующих были настоящие герои книги Коли Степаняна: Арсен Айвазян, Арман Армаганян, Давид Саакян, Артур Арутюнян и Руслан Туманян - молодые люди, которые вместе с автором книги чудом выжили после 70-дневного окружения.

Как отметил Коля Степанян, хотя его книга содержит элементы художественного вымысла и переработки событий, все описанные действия основаны на реальных переживаниях, переосмысленных спустя годы после войны. В инициативе при этом подчеркнули, что мечтавший с детства стать писателем, Коля Степанян смог запечатлеть историю, которая, помимо простого повествования, несет важные уроки для будущих поколений.

В связи с этим директор Института истории НАН РА, член-основатель инициативы "Армянский дом" Ашот Мелконян подчеркнул, что это произведение является живой историей, отражающей дух армянской молодежи. По его словам, на каждой странице запечатлена уникальная история.

Своими впечатлениями также поделился член инициативной группы "Армянского дома", доктор исторических наук, посол Армении Рубен Карапетян. "Вы живые легенды. Вы своим примером и преданностью армянской государственности стали героями", - заявил Карапетян.

На мероприятии также присутствовали родители мальчиков. Мать Руслана Туманяна, Карине, поделилась в ходе мероприятия своими чувствами: "Мы подарили им жизнь, они подарили нам жизнь своим возвращением. Сейчас я сильнее, чем когда-либо".

Напомним, что 27 сентября 2020 года Азербайджана в тандеме с Турцией и Пакистаном, при вовлечении наемников с Ближнего Востока инициировал широкомасштабную военную агрессию против Арцаха. Боевые действия длились 44 дня и завершились подписанием трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России о прекращении огня. Это заявление положило начало процессу упразднения Арцаха, и оккупации вражеской стороной части территорий Республики Армения.

Отметим, что до сих пор не известно реальное число погибших в ходе войны. Согласно властям Армении, в ходе 44-дневной войны 2020 года погибли 3825 человек, местонахождение 187 военнослужащих и 21 мирного жителя неизвестно, более 11 тысяч стали инвалидами. В ходе боевых действий, Азербайджан бомбил гражданские инфраструктуры, применял запрещенное оружие, в том числе и фосфорное в отношении гражданского населения и совершал военные преступления. Однако, никто не был привлечен к ответственности за преступления против человечности в отношении армянского мирного населения НКР.