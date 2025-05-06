Вторник, 6 Мая 2025 17:59

АрмИнфо. Всеармянский союз "Гардман- Ширван-Нахичевань" решительно осуждает действия Патриарха Московского и всея Руси, не соответствующие его призванию. Об этом говорится в заявлении союза.

В нем напоминается, что на днях Патриарх посетил Баку и встретился с президентом Азербайджана и его супругой. "Прежде всего, заслуживает осуждения визит патриарха в страну, которая с самого начала строила свою историю на идеях религиозной и этнической дискриминации, систематически преследуя христианское население. Призываем Патриарха, прежде всего, продемонстрировать глубокое нравственное уважение к общехристианским ценностям, основанным на принципе антропоцентризма, и с этой точки зрения поставить вопрос о восстановлении прав сотен тысяч христиан, насильственно изгнанных из собственной тысячелетней христианской среды", - говорится в заявлении.

Его авторы отмечают, что одной из основ азербайджанского национализма, как сегодня, так и в прошлом, продолжает оставаться религиозная дискриминация, которая выражалась и выражается в явном или скрытом притеснении христианских меньшинств и периодическом уничтожении христианского наследия. Посетив Баку, Патриарх Московский и всея Руси должен был возвысить свой голос в знак протеста против государственной политики открытой нетерпимости к христианским ценностям.

"Патриарх совершил литургию в Кафедральном соборе святых жен­мироносиц в Баку, но разве он не учел, что в христианских храмах Нагорного Карабаха в результате насильственного перемещения христианского населения и политики этноцида против армянских духовных ценностей и культуры больше не совершаются литургии? Неужели глава Русской Православной Церкви не считает себя приверженным сохранению духовных ценностей христиан региона и обеспечению гарантированной возможности реализации их религиозных прав? Очередной шаг Патриарха Кирилла - награждение Мехрибан Алиевой орденом святой равноапостольной Ольги Русской Православной Церкви I степени - подтверждает неадекватную и предвзятую позицию Патриарха по отношению к региональным событиям. Фактически Патриарх наградил орденом Святой Ольги человека, который фактически спонсирует уничтожение русского наследия в Азербайджане. Не секрет, что в Баку, помимо армянских кладбищ, подвергаются нападениям и осквернению русские кладбища и символы, посвященные Отечественной войне", - подчеркивается в заявлении.

В документе отмечается, что президент Азербайджана и его супруга являются живым воплощением систематической пропаганды межнациональной розни против армян и государственной программы по уничтожению армянства, поддержка которой равносильна соучастию в преступлении, а "поощрение" преступления еще больше усугубляет грех неуважения к христианским ценностям и предосудительного равнодушия к народам единоверия.

"Семья президента Азербайджана является не только прямым наследником режимов, совершивших геноцид в исторических Ширване и Нахичевани, подвергавших местное коренное армянское население периодическим этническим чисткам и насильственному перемещению, но и непрерывно уничтожавших армянское национально-духовное культурное наследие, что является ничем иным, как преднамеренным и целенаправленным стиранием исторической памяти и произвольным искажением реалий прошлого. Мы призываем Патриарха Кирилла проявить бдительность в отношении неоспоримого факта уничтожения Азербайджаном армянского христианского наследия и вместо поощрения предпринять практические шаги по предотвращению совершаемых преступлений, призвав к наказанию и ответственности за них", - подчеркивают в союзе.

Отметим, что союз основан в целях защиты прав подвергшихся насилию со стороны властей Азербайджана армян, поднятия вопросов сохранения армянского культурного наследия в исторических Гардмане, Ширване и

Нахичнване, а также на территориях, находящихся под фактическим контролем Азербайджан. Председателем союза является бывший депутат НС РА Вилен Габриелян.