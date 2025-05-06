Вторник, 6 Мая 2025 15:32

АрмИнфо. Большинство респондентов в Армении поддержали решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна принять участие в Параде Победы в Москве, приуроченном 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом свидетельствуют итоги опроса консалтинговой компании MPG "Политринг".

Так, на уточнение, насколько правильно решение Пашиняна участвовать в Параде, 36.7% опрошенных сказали, однозначно правильно, 25.4% - скорее правильно, 9.5% - скорее неправильно, 22.8% - скорее неправильно, еще 5.5% - затруднились сказать.

Вместе с тем, 75% респондентов в Армении заявили, что считают 9 мая важным и праздничным днем, 13.6% - скорее праздничным днем, 5.9%- скорее не считают этот день важным и праздничным, 5.2% - однозначно не считают этот день важным и праздничным, еще 0.3% затруднились сказать.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 29 апреля по 2 мая этого года, объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.