Вторник, 6 Мая 2025 15:04

АрмИнфо. Большинство респондентов в Армении выступают за обнародование текста мирного договора с Азербайджаном перед его подписанием. Об этом свидетельствуют итоги опроса консалтинговой компании MPG "Политринг".

Так, на уточнение должны ли граждане Армении ознакомиться и согласиться с положениями и содержанием мирного договора с Азербайджаном перед его подписанием 73% опрошенных сказали - однозначно да, еще 13.1% - сказали скорее да, 5.3% - скорее нет, 6.5%- однозначно нет, еще 2.1% - затруднились ответить.

При этом граждане в целом негативно расценили отказ властей Арменииот посредничества РФ в переговорном процессе с Азербайджаном.

На вопрос, как повлиял на ход переговоров отказ руководства Армении от посреднической помощи России в армяно-азербайджанских переговорах

10.7% респондентов заявили, что абсолютно положительно, 19.1% - скорее положительно, 24.5% - скорее негативно, 36.1% - абсолютно негативно, еще 9.6% - затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 29 апреля по 2 мая этого года, объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.