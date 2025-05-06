Вторник, 6 Мая 2025 13:05

АрмИнфо. Оппозиционные фракции Национального Собрания РА "Честь имею" и "Армения" внесли в повестку НС проект решения о создании комиссии по вопросам депутатской этики в связи с поведением депутата НС Андраника Кочаряна.

Представившая проект решения на пленарном заседании НС 6 мая, депутат от фракции "Честь имею" Тагуи Товмасян отметила, что необходимость представления документа возникла для изучения поведения депутата НС в коридоре парламента 20 марта 2025 г. "Депутат Андраник Кочарян, проявив дискриминационное отношение по гендерному признаку в коридоре НС 20 марта 2025 г., оскорбил журналистку Рипсиме Джебеджян. Он также проявил неуважение к журналистке", - отметила Тагуи Товмасян, добавив, что с участием указанного депутата и ранее наблюдалось подобное отношение к представителям СМИ, однако ни один из этих случаев не стал предметом обсуждений в комиссиях НС РА. Несмотря на то, что правящая фракция согласна с нарушением Кочаряном этических норм, тем не менее, высказалась против идеи создания временной комиссии по этике. Товмасян заметила, что обе фракции сочли необходимым создать временную комиссию НС и выдачи заключения с целью исключения впредь подобного поведения.

В свою очередь, депутат НС от правящей фракции "Гражданский договор" Алхас Казарян отметила, что осуждает неэтическое поведение любого депутата. Она подчеркнула, что вскоре в парламенте будет создана постоянная комиссия по этике, которая и займется рассмотрением подобных вопросов, а до этого предложила воздержаться от идеи создания временной комиссии. Казарян заметила, что состав постоянной комиссии по этике будет комплектоваться на паритетных началах.

Напомним, что Андраник Кочарян в марте т.г. в ходе брифинга оскорбил руководителя службы новостей сайта Tribune.am Рипсиме Джебеджян, оптребовав от нее отойти от него и "вытереть губы". После этого оппозиционные фракции <Армения> и <Честь имею> предложили создать комиссию по вопросам депутатской этики.

Ранее свыше 100 журналистов подписали письмо с требованием к премьеру изучить поведение Кочаряна в связи с инцидентом с Джебеджян.