Вторник, 6 Мая 2025 12:26

АрмИнфо. В Армении арестовали мужчину за изготовление, распространение или хранение детской порнографии, сообщает Следственный комитет РА.

Согласно Следкому, в ходе предварительного расследования уголовного дела установлено, что М.Б. приобрел и хранил на своем мобильном телефоне видео, содержащие детскую порнографию. Затем данные видеоролики он предложил неустановленным лицам в Telegram- е.

В отношении М.Б. возбуждено публичное уголовное преследование. по статье 300 ч. 2 УК РА (изготовление, распространение или хранение порнографических материалов или предметов).

В качестве меры пресечения в отношении последнего была применена мера пресечения в виде ареста.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору с ходатайством об утверждении его и направлении в суд для рассмотрения по существу.