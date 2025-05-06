Вторник, 6 Мая 2025 11:07

АрмИнфо. В Армении наблюдается рост интереса и вовлеченности молодежи в политическую и культурную жизнь страны. Об этом в ходе встречи с делегацией стран "Восточного партнерства" Европейского Союза заявила заместитель председателя комиссии Национального Собрания РА по вопросам науки, образования, культуры, спорта, молодежи и диаспоры Тагуи Казарян.

Согласно сообщению пресс-службы НС, делегация находится в Армении в рамках программы "ЕС для молодежи" (EU4Youth). Во встрече приняли участие 20 представителей государственных ведомств и организаций гражданского общества из Грузии, Украины, Молдовы и Армении.

Встреча прошла в формате вопросов и ответов. Наибольший интерес гостей вызвали реформы и программы, реализуемые в сфере образования и молодежной политики.

Тагуи Казарян подробно представила недавно принятый парламентом закон "О молодежной политике" и шаги, направленные на решение проблем молодежи. По наблюдениям депутата, Армения является одной из стран с самыми молодым парламентом в мире.

В ходе встречи Тагуи Казарян также коснулась важности деятельности Молодежного парламента в Армении как эффективного механизма поощрения политического участия молодежи.

Участники встречи также обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, включая возможности регионального сотрудничества в сфере молодежной политики.