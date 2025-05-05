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 Понедельник, 5 Мая 2025 21:12
Марианна Мкртчян

Адвокат: Ереван не уникален по количеству осадков, но "уникален" городскими властями, неспособными  управлять кризисами

Адвокат: Ереван не уникален по количеству осадков, но "уникален" городскими властями, неспособными  управлять кризисами

АрмИнфо.Ереван не уникален по количеству осадков, но "уникален" городскими властями, неспособными управлять кризисами. Так адвокат Вараздат Арутюнян прокомментировал очередной коллапс, вызванный в Ереване дождем.

"Представьте себе на мгновение, что будет с нашим любимым Ереваном, если сильные дожди не прекратятся в течение 2-3 дней", - добавил адвокат.

Отметим, что после недлительного дождя в городе, всемирную паутину заполонили видеоролики того коллапса, который вызвали осадки. В сети множество кадров, где городские дороги напоминают водные магистрали Венеции. Граждане выложили фото и видеокадры, как вода заливается в общественный транспорт. Кроме того, город встал в 10- бальных пробках. Примечательно, что в последний период подобная ситуация в Ереване во время дождя стала обыденностью. И если поначалу муниципальные власти пытались хоть как-то оправдаться из-за произошедшего, переложить ответственность на другие структуры, то сейчас  и этого не делают. Всё перешло в разрез обыденности.

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