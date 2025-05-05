Понедельник, 5 Мая 2025 21:12

АрмИнфо.Ереван не уникален по количеству осадков, но "уникален" городскими властями, неспособными управлять кризисами. Так адвокат Вараздат Арутюнян прокомментировал очередной коллапс, вызванный в Ереване дождем.

"Представьте себе на мгновение, что будет с нашим любимым Ереваном, если сильные дожди не прекратятся в течение 2-3 дней", - добавил адвокат.

Отметим, что после недлительного дождя в городе, всемирную паутину заполонили видеоролики того коллапса, который вызвали осадки. В сети множество кадров, где городские дороги напоминают водные магистрали Венеции. Граждане выложили фото и видеокадры, как вода заливается в общественный транспорт. Кроме того, город встал в 10- бальных пробках. Примечательно, что в последний период подобная ситуация в Ереване во время дождя стала обыденностью. И если поначалу муниципальные власти пытались хоть как-то оправдаться из-за произошедшего, переложить ответственность на другие структуры, то сейчас и этого не делают. Всё перешло в разрез обыденности.