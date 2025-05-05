Понедельник, 5 Мая 2025 21:03

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с делегацией во главе с мэром Марселя Бенуа Пайяном подчеркнул важность развития многосторонних отношений с Францией, в том числе и на уровне органов местного самоуправления.

Как сообщает пресс-служба армянского премьера, Пашинян высоко оценил шаги и личные усилия Бенуа Пайяна по углублению связей с Арменией.

Мэр Марселя отметил, что прибыл в Армению для углубления и расширения сотрудничества с Ереваном и отметил, что для него очень важно развитие многосекторальных отношений с Арменией.

Было отмечено, что в ходе визита обсуждались вопросы, касающиеся сотрудничества с Ереваном в сферах инфраструктуры, образования, туризма, культуры и реализации совместных программ, а также обмена опытом в различных направлениях.

В ходе встречи были затронуты и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.