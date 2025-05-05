Понедельник, 5 Мая 2025 17:38

АрмИнфо. В ближайшее время запланирован визит в Армению министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом Арменпресс сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Визит запланирован в ближайшее время, конкретную дату мы пока не называем для публикации, сообщим ближе к визиту", - отметила представитель МИД РА.

Последний раз Лавров находился в Армении осенью 2022 года.