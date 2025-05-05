Понедельник, 5 Мая 2025 17:30

АрмИнфо. Производство 20%-й сметаны <Арзни Катнамтерк> приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по безопасности продуктов питания (ГСБПП).

Согласно источнику, в результате проверки в молочном цеху <Арзни Катнамтерк> (г. Ереван, ул. Молдовакан) ГСБПП выявила несоответствия требованиям безопасности. В частности, в образце 20%-й сметаны был выявлен золотистый стафилокок ("S.aureus"). Производство приостановлено и утвержден срок для устранения нарушений.

Отметим, то S.aureus - грамположительные условно-патогенные бактерии рода Staphylococcus, являющиеся наиболее частой причиной инфекций. Золотистые стафилококки в норме могут располагаться на коже, слизистой оболочке носа и реже в гортани, влагалище, кишечнике.

Если у человека слабая иммунная система или нарушен нормальный состав микрофлоры, золотистый стафилококк может приводить к разнообразным местным и системным инфекционно-воспалительным поражениям: кожи, молочных желез, дыхательных путей и ЛОР-органов, мочевыводящих путей, пищеварительной системы, костно-суставной системы.