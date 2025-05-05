Понедельник, 5 Мая 2025 16:51

АрмИнфо. Бывший руководитель Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Армен Даниелян задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями с целью хищения имущества в особо крупном размере. Об этом сообщила корреспонденту АрмИнфо пресс-секретарь Комитета Марина Оганджанян.

<В суд подано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу>, - отметила она.

Напомним, что Армен Даниелян занимал должность главы органа с 11 ноября 2024 года. Он был уволен 30 апреля с.г. Пресс-секретарь Инспекционного органа Ануш Арутюнян сообщила, что отставка Даниеляна стала неожиданностью для сотрудников ведомства, поскольку еще накануне он был на работе.