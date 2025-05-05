Понедельник, 5 Мая 2025 16:47

АрмИнфо. Ереван и Марсель открывают новую страницу своего сотрудничества. Сегодня, 5 мая мэр Еревана Тигран Авинян и мэр Марселя Бенуа Пайан подписали совместную декларацию об установлении побратимных отношений.

"Этот шаг формирует наши общие цели и укрепляет более чем 30-летнее партнерство, основанное на взаимном уважении, исторической памяти и общем видении развития. Наши города сталкиваются с теми же проблемами. И в Ереване, и в Марселе мы стремимся создать эффективную, сплоченную и ориентированную на людей городскую среду. Уверен, что подписанная декларация ляжет в основу программы, которая устранит формальности и станет площадкой для практических результатов и взаимовыгодных проектов. Ереван продолжает оставаться надежным партнером, нацеленным на конструктивное сотрудничество", - написал Авинян на своей странице в социальных сетях.