Понедельник, 5 Мая 2025 15:18

АрмИнфо. Председатель НС Армении Алиен Симонян не исключает, что премьер Никол Пашинян может передумать ехать в Москву на празднование 80-летия Победы на Красной площади.

<80-ая годовщина Победы это и наш праздник. Мы идем праздновать нашу победу над фашизмом и хотя президент США заявляет, что это они одержали победу во Второй мировой, по принципу <у победы много родителей, а поражение всегда сирота>, мы реально положила на алтарь Победы 300 тысяч жизней>, - заявил он в беседе с журналистами 5 мая.

А ехать в Москву или нет, это политическое решение, о котором, как считает Симонян, должен объявить лично премьер. Однако, по его мнению, ехать надо. При этом, спикер НС не исключает, что Пашинян может <в последнюю минуту решить не ехать>.

На вопрос, может ли Пашинян вдруг снова <заболеть ковидом>, Симонян ответил, что все возможно. <Возможно заболеет ковидом, возможно, все заболеют коронавирусом. Видите, что многие руководители заболели, например, Индии - и не едут:> - сказал Симонян.

При этом, заметил он, участие в подобных крупных мероприятиях это еще и возможность общаться с коллегами. Например, президент Азербайджана также примет участие в этом мероприятии, подчеркнул Ален Симонян. Вместе с тем, спикер армянского парламента не видит проблем с безопасностью премьера Пашиняна в случае его присутствия на параде Победы в Москве. <Руководитель одной страны что-то говорит главе другого государства: Мы считаем, что проблемы безопасности в случае, если премьер все-таки окончательно решит участвовать, нет>, - заклпчил спиекр НС РА.