Понедельник, 5 Мая 2025 15:15

АрмИнфо. Спикер армянского парламента Ален Симонян назвал второго президента Армении Роберта Кочаряна человеком, имеющим <статус российского шпиона>. <Фактами не располагаю, это мое мнение, если бы у меня были факты, я бы обратился>, - заявил он на брифинге в парламенте 5 мая.

По словам Симоняна, он политический деятель, и имеет право делать политическое заявление. <Он политический деятель, который исключительно преследует цели отстаивания российских интересов и предоставления услуг в этом направлении>, - указал он.

На ремарку о том, обладает ли политический деятель мандатом говорить все, что ему вздумается>, Симонян отметил: <Это моя политическая оценка>.

По мнению спикера, когда чьи-то заявления полностью совпадают с заявлениями российской стороны, и заявления членов фракции - тоже, то можно делать вывод. Еще одним <железным аргументом> для Симоняня является то, что <поддерживаемый Кочаряном> новый мэр Гюмри Вардан Гукасян высказался за вхождение Армении в союзное государство Россия- Беларусь. <Вот подобные вещи дают мне право утверждать подобное>, - добавил он.

Журналисты в ответ на это, напомнили, что заявления премьер-министра Никола Пашиняна тоже часто совпадают с заявлениями президента Азербайджана, в связи с чем многие обвиняют Пашиняна в обслуживании интересов азербайджано-турецкого тандема.

Как считает Симонян, подобные мысли озвучивают те, кто хотел бы втянуть Армению в войну и территориальные претензии к соседним странам, создав легитимный повод для нападения на РА.

<Однако очевидно, что Алиев, согласно его заявлениям, перманентно недоволен процессами и тем, что Ереван не выполняет его требования, а это противоречит сказанному вами>, - сказал Симонян.

<Давайте определимся - либо требования принимаются, либо нет. Тепер, коридор отдали, или нет? Вы скажите да или нет - ведь не отдали?>, - весьма эмоционально вопросил спикер НС РА.