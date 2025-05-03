Суббота, 3 Мая 2025 14:01

АрмИнфо. Любой акт насилия заслуживает осуждения. Об этом журналистам заявил советник мэра Еревана Тиграна Авиняна Камо Ареян, комментируя инцидент с главой столичного района Нор-Норк Тиграном Тер-Маркаряном, который вместе со своими сподвижниками избил общественного активиста Артура Чахояна.

"Для меня любой акт насилия заслуживает осуждения, будь он двусторонним или односторонним. Я не поддерживаю никакой акт насилия, будь он совершен официальным или неофициальным лицом", - подчеркнул Ареян.

Советник мэра отметил, что не следил за развитием инцидента с главой района Нор Норк Тиграном Тер-Маркаряном Он не ответил на вопрос о возможности отставки префекта столичного района Нор -Норк.

Напомним, 30 апреля Тигран Тер- Маркарян и несколько сотрудников администрации применили силу к активисту Артуру Чахояну, в результате чего Чахоян оказался в больнице с гематомой и травмой головы.

Отметим, что со слов Чахояна, ранее Тер-Маркарян оскорбил его по телефону, что и заставило его придти в районную администрацию для выяснения отношений, где и произошло избиение.